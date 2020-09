Il mal di testa è una vera sofferenza per molte persone. Alcune lo vivono come un piccolo fastidio che sparirà da solo ma in altre persone si presenta come debilitante, addirittura rende impossibili anche i gesti che sono semplicissimi. Il mal di testa è soggettivo, chi soffre di cefalea, chi di emicrania, chi con l’aurea, chi senza, chi riesce a sopportarlo e chi deve ingoiare pillole su pillole

Cause del mal di testa: ecco a cosa fare molta attenzione

Inizia di solito con un leggero fastidio, magari da un lato del cranio, un piccolo martellino che batte sulle tempie oppure una sfera che rotola da una parte altra quando si muove la testa. Quindi arrivano le fitte sempre più dolorose e talune volte conseguenze più serie: si diventa insofferenti a luci e rumori, fino ad arrivare a vertigini, nausea, difficoltà nel muoversi e nel parlare. Può accadere anche che vi sia distensione, trazione o dilatazione dei vasi sanguigni, ma anche compressione, trazione o infiammazione dei nervi cranici, infiammazione, contrattura o compressione dei muscoli extracranici e cervicali o l’infiammazione delle meningi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Alla base di questo disturbo possono esservi molte cause, ma principalmente si tratta di un’infiammazione. Se affluisce troppo sangue in una zona del cervello ne consegue una dolorosa vasodilatazione. L’alternanza di vasocostrizione e vasodilatazione da origine al dolore.

Vediamo però di rintracciare qualche causa specifica: il fumo, la stanchezza, gli alcolici, l’insonnia, la predisposizione genetica, il freddo, lo stress, l’inquinamento acustico, diete drastiche, sindrome premestruale, il consumo di determinati cibi (come troppo vino rosso, troppo cioccolato, troppi insaccati, cibi fritti, formaggi stagionati e frutta secca). Sul caffè vi è molta incertezza, secondo alcuni peggiorerebbe il fastidio mentre secondo altri lo attenuerebbe. Attenzione anche ai cibi freddi, molti dicono di provare sollievo ma al contrario molti trovano che acuisca i dolori.

Come prevenire il mal di testa?

L’unico modo per prevenire il mal di testa è mangiare sano, cibi naturali soprattutto, frutta e verdura, fare attività fisica moderatamente, concedersi momenti di relax (leggi anche: Come rilassarsi) dormire bene e bere molta acqua, perché in pochi sanno che una delle cause del mal di testa è proprio la disidratazione.