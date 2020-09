Prendere farmaci scaduti: attenzione, ecco cosa accade!

Cosa succede se si assume un medicinale scaduto? È una domanda che tutti si sono fatti almeno una volta nella vita, Soprattutto nel momento in cui abbiamo bisogno di assumere un medicinale, e notiamo che ha passato la data di scadenza. Ovviamente nel bugiardino non vi è una sezione dedicata all’utilizzo del medicinale scaduto, per cui si dovrebbe gettare via. Nell’articolo di oggi andremo a trattare questo argomento e andremo anche a vedere cosa succede se si assume un farmaco scaduto, quali sono le conseguenze, e la differenza tra le vaie tipologie di medicinale.

Cosa si intente per medicinale scaduto?

La data di scadenza è un’indicazione del periodo durante il quale si garantisce totalmente l’attività e le proprietà del farmaco da parte del produttore. Tutto questo, naturalmente, purché la medicina sia stata conservata correttamente.

Quindi, la scadenza indica fino a quando il laboratorio farmaceutico assicura che il medicinale non abbia perso attività e continuerà ad essere efficace. Così facendo, non si indica una data limite per l’utilizzo del farmaco, ma una garanzia di attività ed efficacia. Pertanto, non implica il fatto che debba smettere di usarlo giusto il giorno di scadenza, ma non assicurano che abbia la stessa efficacia a partire d’allora.

È importante sottolineare che le condizioni di conservazione del farmaco influiranno sulla sua efficacia.

Medicinale scaduto: nessuna efficacia

Quindi, se vogliamo sapere che cosa succede quando prendo un medicinale scaduto, ci troviamo davanti a una domanda dalla risposta ambigua. Infatti assumere un farmaco scaduto non ti farà star male di punto in bianco, non peggiorerà i tuoi sintomi e non avrà alcun effetto secondario indesiderato su di te. La cosa peggiore che potrà succedere è che quel medicinale scaduto non farà proprio nulla, non avrà alcun effetto.

In base al tempo passato dalla data di scadenza del farmaco, potrà continuare a fare effetto o potrà aver perso parte della sua efficacia o addirittura tutta.

Le date di scadenza, insomma, sono più che altro un modo con cui le case farmaceutiche si tutelano in previsione di possibili rischi. Infatti, è sempre possibile che un paziente su mille presenti qualche effetto collaterale se assume un farmaco scaduto e per questo sui medicinali c’è sempre la data di scadenza. Ma recenti studi hanno dimostrato che la maggior parte dei medicinali resta stabile e non è rischioso fino a due anni dopo la data di scadenza.

Possibili rischi

Nonostante non sia mortale utilizzare un medicinale scaduto, ci sono comunque dei rischi a cui si va incontro. I farmaci sono composti da molecole chimiche che, con il passare del tempo, possono degradarsi e risultare tossiche per la nostra salute. Pertanto, quando una casa farmaceutica specifica la data di scadenza sta indicando fino a quando queste molecole sono buone per il consumo umano. Dunque, prendere un farmaco scaduto può comportare una reazione tossica da parte del tuo corpo e richiedere un intervento sanitario immediato.

Per questo motivo, ti raccomandiamo che prima di prendere un farmaco è importante verificarne lo stato e assicurarci che non abbia cambiato colore, odore, che non sia umido, ecc. Inoltre, le autorità sanitarie raccomandano di disfarsi dei medicinali scaduti per evitare rischi, gettandoli in contenitori speciali nelle farmacie.

Alcune differenze tra i vari medicinali

Bisogna però precisare che non tutti i farmaci sono uguali. Bisogna fare delle differenze tra i vari tipi di medicinali: a seconda della loro natura, alcuni risultano più facilmente deperibili di altri.

Le compresse, per esempio, sono un tipo di farmaco molto stabile. Studi hanno dimostrato che oltre l’80% delle compresse restano stabili ed efficaci fino a due anni dopo la data di scadenza.

Il discorso è diverso per medicinali liquidi, che sono più facilmente deperibili. È il caso, per esempio, di colliri, sciroppi e farmaci che si assumono iniettandoli direttamente nel corpo. In questi casi, è bene non usufruirne dopo la data di scadenza. Se il liquido si presenta torbido, con dei sedimenti o un colore/consistenza diverso da quanto dovrebbe, è meglio buttarlo.