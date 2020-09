Ricetta maccheroni alla sorrentina: ingredienti, preparazione e consigli

Chi almeno una volta non ha assaggiato i famosi gnocchi alla sorrentina? Ma noi oggi per variare un pò vi proponiamo i maccheroni alla sorrentina. Un primo piatto ottimo per gli adulti e bambini, il condimento resta lo stesso degli gnocchi, dunque passata di pomodoro, mozzarella, insomma provate questa pasta rimarrete stupiti dalla sua bontà. Noi oggi abbiamo utilizzato le penne rigate, ma voi potete utilizzare il formato di pasta che più vi piace, ad esempio i rigatoni, i fusilli, le casarecce, verrà buonissima con qualsiasi formato di pasta.

Maccheroni alla sorrentina – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone:

Penne rigate 320 g

Passata di pomodoro 500 g

Mozzarella 125 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Aglio 1 spicchio

Basilico q.b.

Sale fino q.b.

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 65 g

Maccheroni alla sorrentina – Preparazione

Per preparare i maccheroni alla sorrentina cominciate preparando il sugo. In una padella capiente versate l’olio e aggiungete lo spicchio d’aglio sbucciato, soffriggete per 1 minuto e poi versate la passata di pomodoro. Regolate di sale, unite qualche fogliolina di basilico e mescolate.

A questo punto coprite col coperchio e lasciate cuocere per 30 minuti a fuoco dolce. A fine cottura ricordate di eliminare lo spicchio d’aglio.

Ponete sul fuoco a scaldare una pentola colma d’acqua che servirà per la cottura della pasta e intanto occupatevi di tagliare a cubetti la mozzarella. Quando l’acqua avrà raggiunto il bollore cuocete la pasta.

Scolatela al dente, direttamente nel sugo; mescolate per amalgamare. Versate circa metà della pasta in una pirofila da 25 cm di diametro, così da fare un primo strato sullo stesso poi aggiungete metà dei cubetti di mozzarella e spolverizzate con un po’ di Parmigiano.

Ricoprite con la pasta restante, poi aggiungete la mozzarella ed infine ricoprite con il Parmigiano.

Ripassate in forno con la modalità grill impostata per circa 5 minuti, fino a che la pasta non risulterà ben gratinata e la mozzarella fusa. Guarnite i maccheroni alla sorrentina, con del basilico fresco e servite.

Maccheroni alla sorrentina – Consigli utili

Si consiglia di consumare la pasta ancora calda, in questo modo sarà filante. Potete conservarla in frigo per 2 giorni al massimo, chiusa in un contenitore ermetico. Se preferite potete anche preparare in anticipo il tutto e gratinare prima di servire