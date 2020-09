Ricetta cipolle di Tropea caramellate: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi portiamo nella provincia di Vibo Valentia, dove esiste una varietà di cipolle che è molto più particolare delle altre. Ha una forma leggermente arrotondata che si allunga verso la fine e nasconde delle deliziose e dolci membrane che alternano i colori passando dal tipico rosso rubino fino ad un bianco acceso. Ovviamente stiamo parlando delle cipolle di Tropea. Infatti la ricetta di oggi sono le cipolle di Tropea caramellate.

Cipolle di Tropea caramellate – Ingredienti

Ingredienti per 650 g di cipolle caramellate

Cipolle rosse di Tropea 1 kg

Zucchero 70 g

Zucchero di canna 80 g

Acqua 250 g

Cipolle di Tropea caramellate – Preparazione

Per preparare le cipolle di Tropea caramellate iniziate sbucciando queste ultime eliminando sia la pellicina che le due estremità. Poi passate al taglio, potrete affettarle non troppo finemente con una lama liscia raccogliete le rondelle ottenute in un recipiente.

Versate le cipolle tagliate in un tegame capiente insieme allo zucchero semolato e a quello di canna, mescolate per bene in modo che si amalgamino per bene gli ingredienti tra loro e unite l’acqua.

Cuocete per circa un’ora a fuoco moderato mescolando di tanto in tanto con delicatezza in modo da non sfaldare le cipolle. A cottura ultimata, controllate la temperatura con un termometro da cucina, dovrà arrivare a 108°; il composto sarà scurito e il liquido quasi del tutto asciugato. Le vostre cipolle caramellate sono pronte.

Cipolle di Tropea caramellate – Consigli utili

Le cipolle di Tropea caramellate si conservano in frigorifero per 3-4 giorni, chiuse in un contenitore ermetico. Lo zucchero di canna darà un retrogusto più rustico, ma se non l’avete potete sostituire con la stessa quantità di zucchero semolato.