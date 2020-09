Cause del palato giallastro: fai attenzione a queste bevande

Nello stato normale, la mucosa del palato è rosa pallido. Questo vale per adulti e bambini. Ma se la bocca è gialla, allora questa condizione potrebbe indicare problemi di salute. Pertanto, è necessario consultare un medico per la diagnosi e il trattamento.

Il palato è costituito da una zona più dura chiamata cielo ed è la struttura ossea. Il suo scopo principale è quello di isolare la cavità orale dal naso. Il cielo svolge le seguenti funzioni:

-la penetrazione della saliva e del cibo nell’area responsabile della respirazione e del -riconoscimento dell’aroma è prevenuta;

-serve per il movimento continuo di aria inspirata ed espirata;

Oltre alla parte ossea fissa del cielo, ce n’è anche una morbida. È una duplicazione della mucosa, che si muove su e giù con un muscolo speciale: con la sua contrazione, il palato molle si alza e, quando è rilassato, discende.

Durante uno stato di quiete, il cielo morbido si blocca, facendo passare facilmente il getto d’aria. Ma durante la deglutizione, con la tensione e il blocco dell’accesso da dietro, dal rinofaringe, separa ermeticamente due grandi strisce di cranio l’una dall’altra, proteggendo la cavità nasale dalla penetrazione del cibo.

Perché il palato può apparire ingiallito?

Le cause del cielo giallo nella bocca possono essere molte. Questa zona, come il resto della pelle e delle mucose sulla testa e al suo interno, ha un ricco apporto di sangue, che è spiegato da una fitta rete di capillari. A causa del colore del sangue che scorre attraverso di loro, il cielo e ha un colore sano: solido – rosa pallido, e morbido – rosa, ma un tono più scuro.

A causa dell’infiammazione, il colore diventa rosso porpora o blu con una sfumatura viola. Se c’è arrossamento e mal di gola, allora questa è la norma, poiché si tratta di una reazione naturale all’infezione. Cosa significa il cielo giallo nella tua bocca? Questo fenomeno può essere associato al fumo. Le resine presenti nel tabacco e i prodotti di decomposizione formati durante la combustione macchiano la mucosa. Ciò porta alla comparsa di un raid.

Le cause del cielo giallo nella bocca possono essere nascoste nelle malattie:

-il fegato;

-i reni;

-tratto gastrointestinale.

La rottura del metabolismo lipidico porta a questo effetto. Per alcuni disturbi, ci può essere un cielo giallo con strisce rosse in bocca. Ulteriori informazioni su tutte le patologie discusse più avanti nell’articolo.

Cause del palato giallastro: fai attenzione a queste bevande

Ci sono degli alimenti e delle bevande che tendono a provocare un ingiallimento sia dei denti che anche del palato. Adesso vediamo insieme alcune di queste bevande.

Caffè The Vino rosso Succhi di frutta di colore scuro

Questo per quanto riguarda le bevande, che quindi non andrebbero consumate in grossi quantitativi. Però ci sono anche degli alimenti che determinano un ingiallimento del palato e dei denti come ad esempio: