Cosa succede se baci un cane? Ecco la verità

Quando si stabilisce un rapporto profondo con il proprio cane, capita molto spesso che quest’ultimo ci lecchi, questa cosa può piacere come può dare molto fastidio, sicuramente la lingua umida del cane non è un qualcosa che tutti adorano. Molte persone evitano di avere questo tipo di interazione con il cane, mentre invece tanti altri sono felicissimi di sentire quelli che solitamente definiamo i baci del nostro amico a quattro zampe

Ma i cani possono dare dei baci alle persone? Spesso abbiamo la tendenza ad attribuire al comportamento dei nostri animali domestici un significato umano. In questo articolo cercheremo di capire se il cane lecca la faccia alle persone perché vuole baciarle o se questo gesto ha in realtà un significato differente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

I cani possono dare dei baci?

Iniziamo a capire quali sono i motivi per i quali il cane ama leccare le persone, soprattutto in viso: sicuramente tra questi c’è anche la voglia di dimostrare il suo affetto, ma ci sono tante altre ragioni dietro questo comportamento tipico di Fido che sono oltremodo differenti dal significato che tendiamo solitamente a dargli.

Ad esempio, il cane può leccarti perché hai un buon profumo addosso o perché sei rientrato a casa sudato: in pratica, il cane sente un buon sapore sulla tua pelle e non perde l’occasione di “assaggiarti”. Un discorso simile vale anche se hai mangiato qualcosa di saporito e il cane ti lecca insistentemente le mani.

Tuttavia, se il cane tende a leccarti in maniera eccessiva e compulsiva, bisogna fare attenzione: è probabile che il nostro amico a quattro zampe stia manifestando il proprio disagio attraverso un disturbo comportamentale tipico dei cani ansiosi o con altri problemi psicologici.

Come accennato, pocanzi, è abitudine di molte persone assegnare ad alcuni comportamenti animali una spiegazione “umanizzata”: la domanda che ci poniamo, quindi, è se l’abitudine del cane a leccare le persone sia paragonabile al gesto umano del bacio e se sta ad indicare, quindi, un gesto di affetto.

Sfortunatamente, quando si parla di linguaggio corporeo e comportamento canino non c’è mai una risposta semplice e univoca: ecco perché è importante guardare il contesto nel quale l’episodio specifico accade.

Se è il cane ad avvicinarsi alla persona per leccarla, solitamente si tratta di un gesto di affetto e quindi il cane sta effettivamente “baciando” la persona.

Se è la persona a prendere in braccio il cane e ad avvicinarsi al suo muso, magari obbligandolo a girare la faccia, di solito il suo leccare la faccia è un modo per liberarsi dalla stretta oppure un modo di sottomettersi per evitare il conflitto, in questo caso il cane è spaventato.

In generale, è consigliabile lasciare che sia il cane ad avvicinarsi e a chiedere coccole e contatto fisico: diversamente, si rischia di farlo sentire braccato e obbligato a qualcosa che non necessariamente desidera in quel momento specifico.

Come far smettere il cane di leccarti?

Se il tuo cane ha l’abitudine di leccare le persone, magari anche gli estranei, potrebbe essere necessario educarlo per farlo smettere. In questo caso, è utile cercare di prevenire il comportamento indesiderato, chiedendo al cane di sedersi quando lo si vede avvicinarsi con l’intento di leccare.

Un’altra idea utile è quella di distrarre il cane baciatore con un giocattolo o altre attività piacevoli, facendo però attenzione a giocare sempre d’anticipo: in caso contrario, il cane potrebbe scambiare il tuo gesto come un rinforzo positivo e capirebbe che leccandoti può ricevere attenzioni, affetto e qualche piccolo premio. Oltre tutto non è un’abitudine molto igienica, la lingua del cane, come quella degli uomini è ricca di batteri, per cui non è consigliabile incoraggiare questo suo comportamento.