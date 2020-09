Metodi per la cistite: ecco il trucchetto della nonna

Sentiamo molte volte parlare di cistite, un’infiammazione della vescica che spesso è provocata da batteri o funghi. Con questo articolo, la Nonna vuole proporvi alcuni rimedi naturali contro la cistite, per cercare di arginare questo problema, presente soprattutto nelle donne. Sono le donne che tendono ad ammalarsi di cistite, semplicemente perchè il loro corpo è fatto in modo tale che i batteri e i funghi possono trovare terreno fertile perchè gli orifizi delle donne sono posizionati più vicini tra loro.

Sintomi della cistite

I sintomi della cistite sono facilmente individuabili i più comuni sono:

-Costante bisogno di urinare -Sensazione di bruciore durante la minzione

-Urinare frequentemente in piccole quantità

-Sangue nelle urine

-Urina torbida con forte odore

-Falso desiderio di urinare

-Disagio pelvico

-Dolore nella parte bassa della schiena

-Sensazione di pressione nell’addome inferiore

-Lieve febbre

Cura della cistite

La cistite è una malattia benigna e se si prende in tempo si cura con gli antibiotici, ma a lungo andare, i medicinali possono avere delle controindicazioni, non se ne può fare abuso. Per questo motivo nell’articolo di oggi andremo a vedere qualche rimedio naturale, i classici rimedi della nonna, contro la cistite.

La prima cosa da fare per tenere sotto controllo la cistite è avere una corretta alimentazione, potrete infatti nutrirvi di cibi che hanno una buona azione antibatterica e anti-infiammatoria, tra cui il mirtillo o l’uva. Non dimentichiamo lo yogurt e le verdure antiossidanti, quali ad esempio pomodori o bietole.

Rimedi della nonna contro la cistite

E’ buona norma assumere tisane o bere molta acqua, in modo da guarire e prevenire le infezioni alle vie urinarie. Vediamone qualcuna:

Tisana alla malva

Una tisana alla malva e la cistite scomparirà! Non è proprio così ma questo è quello che veniva detto alla Nonna quando soffriva di questi disturbi. E’ sufficiente utilizzare circa 20 grammi di malva ogni mezzo litro d’acqua, portare a ebollizione e filtrare, assumendo questo prezioso infuso più volte al giorno ogni qual volta l’organismo ne sente il bisogno. Le proprietà calmanti e disinfettanti della malva sono un toccasana per i disturbi alla ciste.

Tisana all’ortica

Un’altra pianta magica, l’ortica. Un ottimo rimedio della Nonna contro la cistite. Può infatti donare un sollievo praticamente immediato se la cistite è lieve, ma soprattutto può essere assunta per prevenire questo disagio. Le proprietà diuretiche dell’ortica sono note fin dai tempi dei tempi, dunque utilizzando le sue foglie essiccate per preparare tisane o decotti il benessere della vescica sarà assicurato. Una tisana all’ortica si prepara con due cucchiaini di foglie ogni 300ml di acqua, poi si filtra e volendo si aggiunge un po’ di miele e un po’ di limone.

Olio essenziale di rosmarino

L’olio essenziale di rosmarino è un ingrediente battericida che aiuta a combattere ceppi di stafilococchi, streptococchi e batteri come E. coli. Grazie a questo fatto, oltre al suo effetto antinfiammatorio, accelerano il recupero dell’infezione che causa la cistite, alleviando bruciature e irritazioni. Come si usa: Aggiungete 10 gocce di olio essenziale di rosmarino in una ciotola di acqua tiepida ed eseguite dei bagni per 5 minuti. Ripetete l’uso 2 volte al giorno se lo ritenete necessario.

Olio essenziale di timo

Famoso per il suo potente effetto antimicrobico, l’olio essenziale di timo è un ottimo alleato per rallentare la crescita dei batteri che producono complicazioni sulla vescica. Questi benefici sono attribuiti alla sua concentrazione di timolo e carvacrolo, due composti attivi che uccidono i germi e alleviano l’infiammazione. Come si usa: Aggiungete 6 gocce di olio essenziale di timo in acqua tiepida e utilizzate il liquido per eseguire bagni esterni nella zona intima. Ripetete l’applicazione ogni giorno fino alla guarigione dell’infezione.

Olio essenziale di tea tree

L’olio essenziale di tea tree è uno dei prodotti più utilizzati per il trattamento delle infezioni della vescica e della zona intima. Il suo potere antibiotico aiuta a fermare la proliferazione dei batteri, fermando l’irritazione e la sensazione di bruciore causata da questo problema.

Come si usa: Versate 10 gocce di olio essenziale di tea tree in una bacinella d’acqua ed eseguite bagni per 5 minuti. Potete anche mettere 3 o 4 gocce di olio direttamente nella biancheria intima.