Cibi che fanno dimagrire: ecco quali sono

Cominciamo con il dire che non esistono degli alimenti che fanno ingrassare o dimagrire magicamente, quello che, però, andremo a vedere in questo articolo, sono degli ingredienti che possono favorire il dimagrimento, perché velocizzano il metabolismo, ovviamente il dimagrimento si verifica solo se questi alimenti sono associati ad un regime alimentare corretto, e meglio ancora se si pratica anche attività fisica. Ecco 10 alimenti brucia-grassi.

1. Pompelmo

Ha 26 calorie per 100 grammi, contiene pochi zuccheri e molte fibre. Ottimo per preparare dei frullati, delle spremute, un vero toccasana per il nostro organismo perché ricco di vitamine, minerali e aiuta a potenziare anche le nostre difese immunitarie.

2. Insalata

Mangiate l’insalata prima di ogni pasto, di qualsiasi varietà la preferiate: raggiungerete prima il senso di sazietà. L’insalata ha pochissime calorie, da 14 a 26 per 100 grammi, e contiene acqua e fibre, per questo rientra nei cibi che fanno dimagrire.

3. Verdure crude

Le verdure crude e in particolare il sedano, i cetrioli e le carote hanno praticamente 0 calorie, soddisfano il desiderio di masticare e possono essere consumate come sani snack tra un pasto e l’altro.

4. Peperoncino

Il peperoncino contiene una sostanza insapore, la capsaicina, che sembra in grado di frenare l’appetito e accelerare il metabolismo. Aggiungendolo ai cibi si tenderà a mangiare meno. Non solo: il peperoncino fa bene alle arterie, alla circolazione e all’apparato cardiaco.

5. Zuppe

Danno un forte senso di sazietà, che siano minestre classiche o vellutate. Attenzione però, quelle surgelate e quelle già pronte contengono più calorie: preferite quelle fatte in casa.

6. Tè verde

La catechina, un principio attivo del tè verde, è immediatamente assimilabile dall’organismo e aiuta il fisico a depurarsi e a perdere liquidi in eccesso. Consumate tè verde tutti i giorni e i risultati saranno eccellenti.

7. Mele e pere

Hanno poche calorie, molte fibre e, oltre ad appagare il desiderio di masticare, contengono molta acqua che aiuta a sentirsi più sazi. Inoltre, gli zuccheri naturali al loro interno sono un’ottima alternativa ai dolci più raffinati, grassi e ricchi di calorie.

8. Cocomero

Ha solo 16 calorie per 100 grammi e contiene grandi quantità d’acqua: il cocomero rientra di diritto nei cibi che fanno dimagrire. Ottimo specialmente in estate, molto fresco e saziante.

9. Aceto

Aiuta l’organismo a combattere il grasso in eccesso. Condire con l’aceto offre inoltre un grande vantaggio: aggiunge sapore ai piatti con solo 5 calorie ogni 100 grammi.

10. Caffè

Non fa dimagrire, ma aiuta a tenere a bada la fame improvvisa! E non aggiungete zucchero, meglio berlo al naturale per evitare calorie inutili.