Burnley-Southampton scendono in campo questa sera per la terza giornata di Premier League, una gara tra squadre ancora a zero punti.

Il Burnley ha giocato solo una partita fino ad ora ed è stato sconfitto dal Leicester in trasferta per 4-2, sconfitta che ci può stare, ma è il punteggio preoccupante, perchè dimostra tutte le difficoltà del reparto difensivo di una squadra che per quest’anno punta alla salvezza.

Il Southampton ha fatto ancora peggio, subendo 2 sconfitte in altrettante gare. All’esordio 1-0 in casa del Crystal Palace, mentre l’esordio casalingo è stato un disastro, sconfitta pesante 2-5 contro il Tottenham. Anche questa squadra deve mettere in fretta a posto i movimenti difensivi.

Burnley-Southampton: Pronostico

Partita tra difese non eccelse, quindi non dovrebbero mancare le reti, per questo consigliamo la giocata sul segno GOL

Abbiamo comparato le quote di alcuni bookmakers con regolare licenza ADM: