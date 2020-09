L’ipertensione, o pressione alta, è una malattia da non sottovalutare perché potrebbe provocare dei gravi disturbi, come insufficienza cardiaca, insufficienza renale ed altre gravi patologie. Essa rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. La pressione alta viene definita un “killer silenzioso”, questo perché è un problema asintomatico. Spesso ci si accorge di avere la pressione alta quando la si misura dal medico o in farmacia, per controlli di routine.

Delle credenze comuni riportano come sintomi dell’ipertensione le perdite di sangue dal naso, aumento di sudorazione, problemi di insonnia e nervosismo. ma attualmente la medicina non è in grado di dare una conferma.

Soggetti a rischio ipertensione

Gli anziani sono la prima categoria soggetta all’alta pressione. Con l’età, la pressione è soggetta ad aumentare. Altri soggetti a pressione alta sono i bambini in sovrappeso che, rispetto ai normopeso, hanno un’elevata probabilità di diventare ipertesi ed obesi in età post-adolescenziale. L’uomo, ha un rischio elevato di sviluppare la malattia intorno ai 30-40 anni. Nelle donne tale rischio, inferiore fino alla menopausa, arriva dopo i 45-50 anni fino al 50% per poi aumentare ulteriormente dopo i 65 anni.

I fattori che favoriscono la pressione alta

-Invecchiamento

-Sedentarietà

-Fattori alimentari

-Fattori genetici

-Condizioni di stress sociale

-Aumento tono del sistema nervoso simpatico

-Diminuzione capacità del rene a eliminare sodio

Tutti questi fattori possono determinare un aumento della pressione arteriosa, se tenuti sotto controllo, a meno che non sia genetica, la pressione può essere mantenuta sotto controllo, sia con rimedi naturali, sia facendo attenzione all’alimentazione, o nei casi più gravi il medico vi suggerirà di assumere dei farmaci.

Abbassare la pressione sanguigna con un abbraccio: ecco come fare

Curarsi con gli abbracci si può. A sostenerlo sono i ricercatori della Medical University di Vienna. Sembra infatti che gli abbracci abbassino la pressione e riducano lo stress. Gli scienziati viennesi hanno scoperto che abbracciarsi è un ottimo rimedio anti-stress, inoltre, consente di abbassare la pressione arteriosa. 20 secondi abbracci, tenendosi 10 minuti per mano, riduce anche gli effetti fisici dannosi dello stress tra i quali l’impatto sulla pressione sanguigna e sulla frequenza cardiaca. Questo ha un senso, dato che con gli abbracci si abbassano i livelli degli ormoni dello stress, in particolare del cortisolo.

Cosa succede quando ci abbracciamo

Un processo virtuoso che prenderebbe vita grazie all’ossitocina, ormone che verrebbe rilasciato in maniera copiosa nell’organismo umano immediatamente dopo un abbraccio. L’ossitocina, un neuropeptide, prodotto dalla ghiandola pituitaria, un ormone naturalmente presente nel nostro corpo con incredibili e potenti proprietà salutari. Occhio però, secondo i ricercatori, gli abbracci fra sconosciuti non presenterebbero i medesimi effetti benefici, anzi, potrebbe finire con l’aumentare lo stress e innalzare la pressione. A sortire effetti benefici non sarebbe tanto la durata dell’abbraccio, quanto la profondità del legame instauratasi fra le persone.

Alla luce di ciò, l’effetto benefico anti stress e pressione alta avrebbe luogo solamente se fra i protagonisti dell’abbraccio vi è un preesistente rapporto di fiducia reciproca. Il semplice atto di abbracciare è un modo efficace non solo per creare un legame con gli altri, ma anche per rafforzare il nostro stato fisico ed emotivo e la nostra salute in generale.

L’ ossitocina viene quindi definita “l’ormone dell’amore” che, a sua volta, può avere effetti benefici sulla salute del cuore ed altro. Uno studio ha riscontrato, per esempio, che le donne avevano valori di pressione arteriosa più bassa dopo un breve episodio di caloroso contatto con il proprio partner.

Gli abbracci stimolano inoltre il sistema immunitario: l’ossitocina, rilasciato mentre si abbraccia, aumenta la presenza di altri ormoni che combattono le infezioni e dunque tengono alla larga malattie e virus. Un abbraccio può inoltre alleviare il dolore, riduce anche la tensione nei muscoli e migliora la circolazione del sangue. E abbracciare infine serve anche bruciare calorie.