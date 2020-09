Come dimagrire mangiando: ecco il trucco

Dimagrire mangiando è possibile, anche se per molti può sembrare strano, non esistono alimenti che magicamente facciano ingrassare o dimagrire, ma ci sono degli alimenti, che se inseriti in un piano alimentare corretto, e accompagnato da attività fisica è in grado di favorire il dimagrimento. Ovviamente si tratta di alimenti che già si mangiano normalmente, consigliamo, però, di non esagerare, non assumete delle porzioni esagerate, perché il dimagrimento non avverrà per magia. Ecco alcuni alimenti dalle proprietà dimagranti.

Il limone

Il limone è l’alimento brucia grassi per eccellenza. È ricco di proprietà benefiche, è un ottimo disintossicante, ideale per il detox per esempio, ma anche senza prendere in considerazione nessuna dieta, il limone aiuta a drenare e combattere la cellulite, stimola la digestione bruciando i grassi in eccesso, ed è ricco di vitamina C. Se stai cercando una dieta efficace per dimagrire in fretta, invece, prova a prendere in considerazione la dieta del limone. Oppure, senza alcuna dieta di breve termine e grandi risultati, introduci il limone nelle tue bevande fresche, anche la semplice acqua, e i risultati non si faranno attendere.

Gli asparagi

Per dimagrire mangiando il segreto è assumere cibi nutrienti ma con uno scarso apporto calorico. I cibi poveri di zuccheri e carboidrati sono quindi la soluzione ideale, e quindi bisognerebbe aumentare le quantità di frutta e verdure, e diminuire quelle di farinacei come pasta e pane. Gli asparagi, per esempio, hanno solo 20 calorie per 100 grammi di prodotto. Sono gustosi in molte ricette, e soprattutto sono ricchi di diuretici che aiutano a eliminare le tossine e drenare i liquidi in eccesso.

I pomodori

I pomodori sono ricchi di proprietà, sali e vitamine. Per fortuna sono molto presenti nella cucina italiana, perché sia i pomodori crudi che cotti faranno bene alla linea anche senza provare nessuna dieta. Prima di tutto, sono tra gli alimenti che accelerano il metabolismo, aiutando l’organismo a funzionare meglio anche nelle fasi digestive e di rigenerazione cellulare. Poi, il pomodoro è un ottimo antiossidante, che combatte l’invecchiamento cellulare e l’accumulazione di tossine. Elimina i gonfiori ed è perfetto per dimagrire senza fare diete.

I cavolfiori

Il cavolfiore è una delle verdure migliori da mangiare per dimagrire, o quantomeno per non ingrassare. È privo di grassi, molto ricco di vitamina C, e anche molto saporito. Ti darà un senso di sazietà anche senza mangiarne troppo, e questo aiuta molto chi vuole dimagrire mangiando. L’ideale sarebbe consumarlo crudo, tagliato a fettine sottili, o cotto a vapore. Masticarlo quando è ancora croccante aiuta ad aumentare il senso di sazietà senza abbuffarsi.

Il riso

Il riso è protagonista di una dieta molto efficace e veloce, ma anche senza farla, consumarlo ti aiuterà a perdere peso. Il riso integrale soprattutto, oltre che disinfettante, è molto digestivo. Il riso come è noto dà un grande senso di sazietà, ma non ingrassa come la pasta e questo è il suo grande pregio per chi vuole dimagrire mangiando sano. Le proteine del riso sono prive di glutine, che come sappiamo è un nemico della linea. Tant’è che riso e quinoa sono le ottime alternative di chi vuole seguire per esempio una dieta senza glutine, per necessità mediche o per dimagrire evitando i carboidrati.

La papaya

La papaya è, come l’avocado, l’alimento dei miracoli se vuoi dimagrire mangiando frutta. È ricca di proprietà, soprattutto nella sua versione fermentata e trasformata in integratore alimentare, ma anche da fresca farà notare il suo potente effetto digestivo. È tra i migliori alimenti antiossidanti, aiuta a contrastare l’accumulazione di tossine e coadiuva il rinnovo delle cellule. Questo vuol dire anche un aiuto nel metabolismo corporeo, una digestione regolare e ben funzionante, e quindi una bella linea.

Gli spinaci

Gli spinaci sono tra gli alimenti più ricchi di fibre, che aiutano la digestione e fanno normalmente dimagrire, anche senza diete severe. Mangiali regolarmente, sia crudi nelle insalate, scegliendo le foglie più piccole dello spinacino, sia cotti a vapore o lessati. Se ci aggiungi qualche goccia di limone, ottimo brucia grassi, il gioco è fatto. Gli spinaci hanno poche calorie, ma non sono molto saporiti. Per rimediare, puoi condirli con un altro alimento perfetto per la pancia piatta, lo zenzero, altro cibo ricco di proprietà dimagranti e depurative.

I cetrioli

I cetrioli sono composti per lo più di acqua: questo li rende degli ottimi idratanti, e li rende anche degli ottimi alimenti anticellulite, perché i liquidi prodotti con la digestione dei cetrioli aiutano a drenare e quindi anche a sgonfiarsi. Oltre a combattere la ritenzione idrica, poi, i cetrioli sono anche degli alleati contro le infiammazioni.