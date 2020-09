Quali cibi della cucina orientale fanno più male: classifica

Quando si pensa alla cucina orientale a tutti viene in mente il sushi e il sashimi, i noodles. Queste sono sicuramente le pietanze maggiormente conosciute in Italia come piatti tipici orientali. Ma questi sono solo quelli più comunemente preparati anche in Italia, ma se vi recate in Oriente, state ben certi che non mangerete solo sughi e spaghetti di riso, ma mangerete sicuramente dei piatti molto strani, che però sono tipici delle zone orientali. Nell’articolo di oggi andremo a vedere insieme alcuni piatti tipici della cucina orientale, che a noi italiani non passerebbe mai per la testa cucinare.

Inoltre, si tratta di alimenti, che, seppur molto nutrienti, ricchi di proteine, minerali e vitamine, a lungo andare potrebbero diventare pericolosi per il nostro organismo, specialmente se non puliti bene o cotti bene, quindi prestate molta attenzione quando vi recate in Oriente, e informatevi su ciò che state andando a mangiare. Un altro rischio rappresentato da queste pietanze, è l’elevato numero di microrganismi contenuti, che sono poi i veri responsabili delle intossicazioni alimentari.

Quali cibi della cucina orientale fanno più male

1. NATTO

Il natto è il prodotto che si ottiene dalla fermentazione dei fagioli di soia e contiene i cosiddetti “batteri natto” i bacillus subtilis, responsabili del suo aspetto filamentoso.

Ha un odore pungente e un sapore terroso, non è molto gustoso da mangiare anche se si ritiene apportare una serie di benefici all’organismo. E’ un piatto che si consuma molto spesso in Giappone, specialmente a Tokyo, solitamente a colazione.

2. SHIRAKO

Questo altro non è che il liquido seminale di pesce ancora presente all’interno dei testicoli.

E’ una pietanza che si prepara principalmente in occasioni speciali come ad esempio delle feste o delle ricorrenze importante. Principalmente si utilizza quello del pesce palla o del salmone e si consuma crudo, accompagnato da verdure e riso bianco.

3. UMIBUDO

Si tratta di un’alga commestibile, la Caulerpa lentillifera. Molto apprezzata nella regione giapponese di Okinawa, dove è nota anche con il nome di uva di mare. Anch’essa sembrerebbe apportare molti benefici all’organismo.

4. INAGO NO TSUKUDANI

E’ un piatto popolare tipico delle città di Nagano, Yamagata e Gunma. L’Inago no tsukudani è un tipo di cavalletta che viene bollita in salsa di soia zuccherata. Di solito si mangia come snack dolce.

5. TAMAGOGANI

I tamagogani sono dei piccoli granchietti essiccati e resi croccanti che si mangiano come snack. Si trovano molto facilmente nel reparto patatine fritte e sono imbustati proprio come delle patatine.

6. HACHINOKO

Si tratta di un dolce dalla consistenza croccante, è a base di larve di api cotte in salsa di soia e zucchero.

7. SHIOKARA

Questo è un piatto abbastanza comune in Giappone. Shiokara sono le interiora di pesce fermentate e si trovano spesso negli izakaya, i pub giapponesi, come stuzzichino tra una birra e l’altra.

8. NAMAKO

Sono dei grossi molluschi che solitamente si mangiano crudi oppure bolliti per preparare delle minestre o zuppe.

9. FUGU

E’ il pesce palla, un pesce che possiede all’interno dei propri organi una dose letale di tetrodotossina, consumabile solo a seguito di una preparazione appropriata per rendere non pericoloso il veleno. Se viene mangiato in posti non sicuri e non è trattato come si deve è letale.

10. JIBACHI SENBEI

Tipici della città di Omachi, sono cracker si riso ripieni di vespe scavatrici. Vengono prima bollite poi essiccate ed infine miscelate al riso per realizzare lo snack.