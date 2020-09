Cosa è la naturopatia? Ecco perchè fa bene alla salute

La naturopatia è una disciplina che si compone di un insieme di pratiche olistiche e ritiene importante valutare gli individui nella loro interezza, ovvero considerare le caratteristiche fisiche, la costituzione a cui appartengono ma anche gli aspetti emotivi e psicologici nell’ambito di un percorso che si propone di far godere di ottima salute le persone che vi si avvicinano.

Il naturopata non è un medico, anche se alcuni medici sono anche naturopati, e dunque non può fare diagnosi né trattare patologie. Questo operatore del benessere è a conoscenza di alcune tecniche in grado di risvegliare le risorse sopite all’interno del nostro corpo, sostenendo le naturali difese immunitarie e permettendo di riconquistare il massimo dell’energia favorendo così la salute di tutto il corpo.

Sostanzialmente il naturopata analizza lo stato della persona che ha di fronte individuando non solo le caratteristiche fisiche ed eventuali problemi presenti ma valutando anche quanto l’emotività e la componente psicologia siano predominanti nella sua vita. L’obiettivo principale del naturopata è quello di ripristinare le corrette funzioni del nostro corpo in modo tale da riportarlo in una condizione di equilibrio psico-fisico. Per fare questo valuta anche il grado di sovraccarico tossinico a cui è sottoposto l’organismo e al bisogno propone rimedi in grado di depurarlo.

Quali sono le aree di intervento del naturopata?

Il naturopata può lavorare come libero professionista o dipendente in diverse strutture come erboristerie, centri estetici, benessere o termali, palestre, farmacie, ecc. Molti lavorano anche privatamente aprendo un proprio studio. Il naturopata può occuparsi di: alimentazione naturale, non si propongono diete, ma si forniscono consigli su cosa mangiare, quando mangiare e come, oltre che sulle corrette combinazioni alimentari. Inoltre, può occuparsi si fitoterapia e floriterapia, ma anche aromaterapia, questi sono solo alcuni dei campi che possono prevedere l’aiuto di un naturopata.