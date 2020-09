Kebab o hamburger: cosa fa meno male alla salute?

Intestino, polmoni, cuore, lingua, occhi, scarti di macelleria, ossa, denti, sale e grasso animale. Questi sono gli ingredienti di un Doner Kebab. Ebbene si, detto così è sconvolgente ciò che viene utilizzato per la sua preparazione. Il kebab è diventato negli ultimi anni uno dei fast food più in crescita in Europa, da Barcellona a Roma, Milano, Berlino, sono milioni le persone che ogni giorno consumano kebab a pranzo o a cena.

Il kebab è pericoloso per la salute?

La risposta è si, il kebab, se mangiato con frequenza può essere molto pericoloso per la nostra salute. Mahmut Aygun, emigrato in Germania dalla Turchia negli anni Settanta è stato uno dei primi fautori della diffusione di questo alimento nel nostro continente. Pare che, originariamente, nei paesi arabi dove è nato, il kebab fosse un piatto artigianale e rustico di carne, anche abbastanza nutriente, servito con verdure e salse speziate. Il Doner Kebab, ovvero la versione “da passeggio”, diffusa dalla Germania in tutta Europa, invece, non si avvicina minimamente al prodotto sano e genuino che si preparava in Turchia.

Quel sapore anche “non male” e a volte appetitoso, che chiunque abbia mangiato un kebab conosce, non è nient’altro il risultato della lavorazione della carne con quantità spropositate di grasso animale e spezie: questo è quello che inganna il palato.

Ecco perchè il kebab fa male alla salute

-Più del 50% dei Doner Kebab contiene carne diversa da pollo o vitello, la maggioranza dei kebab sono un miscuglio di carni diverse, tra cui quella di pecora e di maiale;

-nei kebab realizzati con un amalgama di carni di vitello, pollo, tacchino, pecora e maiale, in circa il 9% dei casi non si è potuta individuare con chiarezza la natura della carne utilizzata nel processo di triturazione;

-un kebab contiene tra il 98% (nel migliore dei casi analizzati) ed il 277% della quantità giornaliera di sale accettabile, oltre la quale la salute di un essere umano è a rischio;

un singolo kebab contiene tra le 1.000 e le 1.990 calorie, senza considerare le verdure e le salse;

-ogni kebab contiene tra il 148% ed il 346% della quantità di grassi saturi assimilabili giornalmente da un essere umano;

-in quasi tutti i kebab analizzati si sono riscontrati batteri tipo l’Escherichia Coli e lo Stafilococco Aureus.

Un ulteriore problema del buon Doner Kebab è legato al processo di conservazione. La totalità dei kebab diffusi dalla Germania in tutta Europa, contengono una quantità elevatissima di conservanti ed additivi chimici, sostanze altamente cancerogene, necessari per poter assicurare la conservazione del prodotto per mesi. Inoltre, durante il loro trasporto ed all’interno degli stessi stabilimenti dove sono venduti al pubblico, questi rotoloni di “carne” sono soggetti a gravi interruzioni della catena del freddo, in seguito a continui e ripetuti congelamenti e decongelamenti.

Kebab o hamburger: cosa fa meno male alla salute?

Dopo aver parlato ampiamente del kebab, possiamo sicuramente dire che tra i due quello che fa meno male è l’hamburger, ovviamente dipende alla tipologia, se andare nei fast-food, è impossibile sapere con certezza che tipo di carne e che pezzo di carne si utilizza per la loro preparazione, ma se li acquistate dal vostro macellaio di fiducia, o li preparate voi in casa, gli hamburger sono un secondo piatto abbastanza genuino. Ovviamente no si deve esagerare con il loro consumo, perché si tratta pur sempre di carne, ed elevati quantitativi i carne e grassi non fanno bene al nostro organismo.