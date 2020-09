Serie A, shock Genoa: in 14 positivi al coronavirus

Mentre sul campo da gioco il Bologna stritolava il Parma per 4 – 1, chiudendo di fatto la seconda giornata del campionato di Serie A, i fatti extracalcistici hanno immediatamente riempito le pagine dei maggiori quotidiani nostrani. La notizia è divenuta ormai arcinota negli ultimi minuti, scatenando forti dibattiti e anche vecchi timori. Dopo i casi di Perin e di Schone, che hanno saltato la partita contro il Napoli, poche ore fa il Genoa ha ufficializzato di contare altri 12 tesserati positivi al coronavirus, tra tesserati e membri dello staff. Sono dunque 14, in totale, gli effettivi del Grifone ad avere accusato il nefasto esito al tampone per il covid-19.

Non è ancora stato reso noto di chi si tratti con esattezza, ma la notizia ha immediatamente precipitato la Serie A nel caos. Benché il Genoa abbia infatti informato tutte le Autorità preposte, rispettando tutte le procedure previste dal protocollo attualmente in vigore, i dubbi per quel che potrebbe accadere da qui ai prossimi giorni sono molteplici. La squadra ligure potrebbe saltare la sfida contro il Torino di sabato 3 ottobre, e tutti i tesserati del Napoli, contro il quale il Grifone ha giocato domenica, saranno adesso sottoposti ad un tampone per verificare la positività o meno al covid-19. Inutile specificare che anche la sfida tra i partenopei e la Juventus, in programma per domenica 4 ottobre, rischia di saltare nel caso in cui diversi giocatori campani fossero indisposti dopo l’esito del test.