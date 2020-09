Per dimagrire, ma anche e soprattutto per mangiare meglio e in maniera più sana, dovremmo puntare su quegli alimenti che aiutano il nostro senso di sazietà, ovvero quelli che ci fanno sentire più pieni e che ci evitano così di abbuffarci e di strafogarci quando in realtà il nostro organismo è già soddisfatto.

Ci sono però anche alimenti da evitare, ovvero quelli che, al contrario, aumentano il senso di fame, non ci fanno sentire sazi e di conseguenza ci portano a mangiare sempre di più. Sono soprattutto i cibi pieni di zuccheri, ma non solo. Vediamo quindi quali alimenti bisognerebbe eliminare dalle nostre dispense per evitare che ci inibiscano il senso di sazietà. I cibi che aumentano il senso di fame: quali sono gli alimenti che non ci fanno sentire sazi e che ci portano, così, ad abbuffarci.

Cibi che aumentano il senso di fame: classifica