Champions League, ecco i sorteggi delle italiane

Si sono conclusi da pochi minuti i sorteggi che hanno determinato la fase a gironi della nuova edizione della Champions League, che per l’occasione vedrà quattro formazioni italiane a giocarsi le loro chance per contendere lo scettro detenuto dal Bayern Monaco. Nonostante alcune incognite e mine vaganti, si può dire che le urne siano state tutto sommato benevole con le squadre nostrane, proponendo una serie di sfide sì ostiche ma apparentemente abbordabili. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Per l’ Inter, inserita in terza fascia in questa Champions League, l’avversario più probante sarà certamente il Real Madrid. Contro Shakhtar e Borussia Mönchengladbach, invece, l’impresa sembra fattibile. L’ Atalanta è chiamata a fare faville nel gruppo D, dove avrà davanti il Liverpool e l’ Ajax. Se l’armata guidata da Klopp rimane una corazzata solidissima, gli olandesi invece non sono più quelli di un paio di anni fa, e paiono alla portata di Gomez e compagni. Sudori freddi per la Juventus che pesca subito il Barcellona, ma dalla terza e dalla quarta fascia arrivano le più semplici Dynamo e Ferencváros. La Lazio è stata forse la più fortunata tra le italiane: nel gruppo F, molto equilibrato, dovrà vedersela contro Zenit, Dortmund e Bruges. Di seguito, tutti i sorteggi ufficiali della Champions League.

GRUPPO A:

Bayern (GER), Atlético Madrid (SPA), Salisburgo (AUT), Lokomotiv Mosca (RUS)

GRUPPO B:

Real Madrid (SPA), Shakhtar Donetsk (UCR), Inter (ITA), Borussia Mönchengladbach (GER)

GRUPPO C:

Porto (POR), Manchester City (ING), Olympiacos (GRE), Marsiglia (FRA)

GRUPPO D:

Liverpool (ING), Ajax (OLA), Atalanta (ITA), Midtjylland (DAN)

GRUPPO E:

Siviglia (SPA), Chelsea (ING), Krasnodar (RUS), Rennes (FRA)

GRUPPO F:

Zenit (RUS), Borussia Dortmund (GER), Lazio (ITA), Bruges (BEL)

GRUPPO G:

Juventus (ITA), Barcellona (SPA), Dynamo Kiev (UCR), Ferencváros (UNG)

GRUPPO H:

Paris Saint Germain (FRA), Manchester United (ING), Lipsia (GER), İstanbul Başakşehir (TUR)