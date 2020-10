Juventus, ultimi botti di mercato: in arrivo Chiesa

Dopo la burrascosa domenica che di fatto ha sancito la vittoria per 3 – 0 a tavolino sul Napoli, e che probabilmente verrà seguita da polemiche e ricorsi, la Juventus è pronta a mettere a segno gli ultimissimi colpi di mercato. Sebbene il futuro sia incerto, i bianconeri nelle ultime ore hanno lavorato per chiudere tutte le situazioni rimaste in sospeso, e regalare ad Andrea Pirlo la rosa migliore possibile per affrontare il prosieguo della stagione. Dopo aver perfezionato la cessione di Daniele Rugani, che va al Rennes con la formula del prestito oneroso a circa 1,5 milioni di euro, Paratici e soci in serata hanno chiuso anche per gli addii di Mattia De Sciglio e Douglas Costa. Il terzino andrà in prestito al Lione, e, con la stessa formula, l’ala brasiliana farà ritorno al Bayern Monaco.

A questo punto, con un monte ingaggi abbassato e gli slot svuotati, la Juventus potrà confezionare l’acquisto di Federico Chiesa, giocatore già cercato insistentemente lo scorso anno. Le resistenze della Fiorentina sono ormai cadute, grazie anche alle pressioni fatte dal giovane attaccante alla dirigenza viola. A ore, compatibilmente con la chiusura della finestra di mercato, la trattativa dovrebbe finalmente arrivare alla tanto attesa fumata bianca. La formula sarà la seguente: prestito biennale da 10 milioni di euro complessivi (2 milioni per il primo anno, 8 milioni per il secondo), e obbligo di riscatto a 40 milioni di euro al raggiungimento di determinate (e semplici, sulla carta) condizioni. Rimangono solo da limare gli ultimi dettagli, dopodiché, salvo clamorosi dietrofront, Chiesa sarà un nuovo attaccante della Juventus.