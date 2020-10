Il latte di soia fa davvero bene? Proprietà e controindicazioni

Il latte di soia è un latte vegetale ideale per chi desidera seguire una dieta vegana o non può ingerire il latte a causa di allergia o intolleranza al lattosio. Deriva dalla macerazione dei semi di soia, una pianta tipica di tutta l’area asiatica.

Oggi si trova facilmente in commercio, ma può anche essere preparato in casa.

Nei supermercati o nei negozi biologici ce ne sono di diverse tipologie, dovrete provarne diversi per capire quale scegliere perché il sapore varia molto da un marchio all’altro. Può risultare sgradevole ad alcuni, ha un sapore abbastanza forte, per questo spesso viene aromatizzato con vaniglia o cacao.

Latte di soia: proprietà nutrizionali

Le proprietà nutrizionali del latte di soia lo rendono un prodotto ottimale per chi soffre di colesterolo e ha problemi cardiovascolari, essendo ricco di grassi insaturi e povero di grassi saturi.

Contiene le vitamine del gruppo A, B, E, amminoacidi essenziali (come la lisina che favorisce l’assorbimento delle vitamine) ed ormoni vegetali quali isoflavoni e fitoestrogeni, utili durante la menopausa.

E’ ricco di ferro (quasi il doppio del latte vaccino), ha poche calorie e non contiene glutine, quindi è adatto anche a chi soffre di celiachia.

Latte di soia: benefici

Il latte di soia oltre a risultare un valido alternativo al latte di origine animale, produce numerosi benefici.

Contrasta il colesterolo, come già detto all’inizio, aiuta a tenere bassi i livelli dello zucchero, combatte la cellulite favorendo la diuresi e l’espulsione dei liquidi, riduce i sintomi del reflusso e della gastrite.

E’ utile per l’osteoporosi, migliora il tono muscolare, idrata la pelle e il cuoio capelluto, aiuta a mantenere equilibrata la flora intestinale.

Latte di soia: controindicazioni

Pur avendo molte proprietà, bisogna tener conto che in alcuni casi il latte di soia fa male e potrebbero esserci delle conseguenze negative.

Non è indicato ad esempio per chi soffre di reni e tiroide. Contiene poco calcio e vitamina B12 per cui quando lo acquistate cercate di preferire i marchi che ne prevedono l’aggiunta oppure consumate in abbondanza legumi, verdure, uova e frutta secca, soprattutto se state seguendo una dieta vegetariana o vegana.

Inoltre il latte di soia contiene anche l’acido fitico, che impedisce l’assorbimento dei minerali, per cui bisogna farne un consumo moderato. Alcuni studi inoltre riportano un’interferenza con il desiderio sessuale maschile e la fertilità della donna.

Se soffrite di candida, fate attenzione perché il latte di soia tende ad acidificare il corpo, favorendo la proliferazione del fungo. Infine è stata rilevata la presenza di alluminio che tenderebbe ad influire negativamente sul sistema nervoso.

Sconsigliato ai neonati, ai bambini piccoli ed in gravidanza perché la presenza di alcuni elementi e l’assenza di altri potrebbero compromettere lo sviluppo. I fitoestrogeni, per esempio, si è visto che tendono a indurre la pubertà precoce nelle bambine.