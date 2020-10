Mangiare ketchup scaduto: incredibile cosa succede

Molte volte ci capita di buttare alcuni alimenti perchè scaduti, ma bisogna fare una netta distinzione tra la scritta riportata sull’etichetta, infatti le diciture che si trovano sugli alimenti sono due: “consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente”. Ecco, quello che interessa a noi in questo articolo è la seconda dicitura, perchè la data di scadenza in questo caso è puramente indicativa e non obbligatoria, ciò vuol dire che il prodotto può essere consumato anche dopo la scadenza, purchè conservati ad un’adeguata temperatura e secondo le indicazioni riportate in etichetta, l’imballaggio deve esse integro e non vi devono essere segni di insetti o muffa. Di seguito elencheremo alcuni alimenti che si possono mangiare anche dopo la scadenza e tra questi vi è anche il ketchup.

Gli alimenti che si possono mangiare scaduti

Partiamo sempre dal presupposto riportato sopra e cioè che gli alimenti scaduti possono essere mangiati sono se conservati in maniera adeguata, ancora imballati, integri e senza tracce di insetti o muffa.

Gli alimenti che si possono mangiare scaduti sono diversi e tra questi ci sono le patatine, perchè il sale che contengono permette di conservarsi a lungo nel tempo.

Anche la cioccolata rientra tra i cibi che possono essere mangiati oltre la data di scadenza, in questo caso è il contenuto di zuccheri che permette la conservazione, ma il discorso vale solo per i mesi più freddi, perchè con il caldo la cioccolata tende a cambiare colore e questo è un fattore assolutamente da non sottovalutare, poichè sta a significare che consumarla potrebbe rivelarsi pericoloso.

I formaggi stagionati si sa che col tempo formano uno strato di muffa sulla superficie, ma è del tutto normale, infatti basta togliere quello strato e gli stessi formaggi possono poi essere mangiati in tutta tranquillità.

Un pò a sorpresa forse, ma tra gli alimenti da poter consumare dopo la scadenza c’è anche lo yogurt, questo perchè se intatto può conservarsi in ottime condizioni anche per diverse settimane, però in questo caso è sempre consigliabile prima annusarlo dopo aver aperto la confezione per capire se l’odore è naturale o piuttosto acidulo, nel secondo caso va buttato.

Per capire se invece le uova scadute si possono mangiare esiste un piccolo e facilissimo espediente, basta infatti metterle in un recipiente con l’acqua, se le uova galleggiano sono da buttare in caso contrario possono essere tranquillamente cucinate.

Il riso è tra gli alimenti che più di tutti può essere consumato dopo la scadenza, basta solo controllare che non si siano creati parassiti all’interno della confezione, stessa cosa vale per frutta e verdura, in questo caso basta eliminare le parti eventualmente andate a male per poi mangiarle senza nessun problema.

Cosa succede a chi mangia ketchup scaduto? Ecco la risposta

Avendo letto il paragrafo precedente vi starete chiedendo che il ketchup scaduto non rientra negli alimenti che si possono consumare dopo la scadenza, ma in realtà non è così, anche questo alimento può tranquillamente essere mangiato oltre la data di scadenza addirittura fino ad un periodo di un anno, purchè sia conservato sia conservato in modo corretto. Bisogna evitare che prenda aria o che sia oggetto di sbalzi di temperatura troppo marcati, perchè in caso contrario il suo utilizzo può comportare diversi fastidi al nostro organismo.