Mangiare dolci e non ingrassare, è possibile? La verità sconvolgente

Caramelle, torte, biscotti, cioccolata: sono tutte golosità irresistibili ma che problema per la dieta! Forse non lo sapete ma c’è un modo per togliersi, a volte, qualche piacere culinario senza mettere su necessariamente un eccesso di adipe. Mangiare dolci senza ingrassare è possibile? La verità sconvolgente!

Mangiare dolci senza ingrassare

Mangiare dolci senza ingrassare è il sogno di tutti, soprattutto di chi ha sempre problemi con la linea. Anche se sembra un’utopia mangiare dolci senza ingrassare è possibile e si può fare prediligendo una preparazione dolciaria fatta in casa secondo la scelta di determinati ingredienti. Mangiare dolci senza ingrassare si può! Ecco la verità sconvolgente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Come preparare dolci fatti in casa non calorici

Per mangiare dolci senza ingrassare possiamo farli da noi orientando la nostra scelta nei confronti di ingredienti a basso apporto calorico. Per prima cosa è molto importante eliminare la farina 00 e scegliere al suo posto farine non raffinate o integrali; dovremo poi sostituire il latte intero con quello scremato; sostituiremo anche il burro con l’olio di semi; utilizzeremo il miele come dolcificante al posto dello zucchero; potremo usare la cioccolata extra fondente e lo yogurt bianco.

Come orientare la propria scelta in pasticceria

Siete negati con la cucina? Non sapete preparare i dolci? C’è una soluzione anche a questo e vi permetterà di mangiare dolci senza ingrassare. Se proprio non siete in grado di preparare dolci da voi o non riuscite a rinunciare alle prelibatezze offerte da un negozio specializzato, possiamo spiegarvi come orientare la vostra scelta in pasticceria, sull’acquisto di dolci che vi aiuteranno a non ingrassare.

Quando vi recate nella vostra pasticceria di fiducia con l’intento di portarvi a casa qualcosa di invitante, scegliete dolcetti alla frutta ed evitate le creme, che sono maggiormente caloriche. Preferite poi un gelato di frutta o dei ghiaccioli e delle granite al limone a bignè e torte, queste troppo ricche di zuccheri e calorie.

Quando mangiare i dolci senza ingrassare

Un altro trucco per mangiare dolci senza ingrassare è quello di consumarli nel momento migliore della giornata, quello che non favorisce l’accumulo di peso poiché trasforma zuccheri e grassi in energia anziché in calorie: si tratta della colazione. Mangiare dolci la mattina vi permetterà di avere a disposizione un importante rifornimento energetico che vi aiuterà ad affrontare i compiti della giornata senza problemi, dallo studio al lavoro ad altre attività importanti che richiedono impegno e concentrazione.

Altro momento propizio per mangiare dolci senza ingrassare è lo spuntino di metà pomeriggio, la cosiddetta merenda, perché è lontano dai pasti. Se volete mangiare dolci senza ingrassare dovete invece accuratamente evitare di terminare un pasto completo con il dessert. Quindi niente dolci a pranzo e, soprattutto, a cena: la sera infatti, il nostro corpo si prepara per sdraiarsi e andare a dormire quindi il quantitativo di zuccheri e di grassi ingerito non verrebbe bruciato e si trasformerebbe invece in adipe corporeo. In questo caso, la mattina seguente vi ritrovereste con dei kg in più sulla vostra bilancia.