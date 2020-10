Cosa succede se si mangia la mela prima di colazione? Ecco la risposta della medicina

Mangiare la mela a digiuno è un vero toccasana per la salute. Mangiarla di buon mattino, al risveglio, prima di fare colazione apporta diversi benefici al proprio corpo. La mela a stomaco vuoto aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue. Durante le ore in cui si dorme, infatti, il metabolismo continua a lavorare e il pancreas può avere difficoltà a regolare il glucosio nel corpo. La mela è ricca di fibre solubili. Mangiata a stomaco vuoto rallenta l’assorbimento dello zucchero nell’intestino. Questo effetto dura per gran parte della giornata. Secondo i medici, abbiamo bisogno di 28 grammi di fibre al giorno e una mela fornisce 5 grammi di fibra alimentare.

E’ vero che la mela mangiata prima della colazione sveglia più del caffè?

Pare proprio di sì. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che mangiare una mela al mattino sveglia più di una tazza di caffè. La mela, infatti, offre gli antiossidanti che insieme ai fitonutrienti aumentano l’energia a livello celebrale. Una sostanza chimica che si trova nel cervello, nota come l’acetilcolina, è responsabile del nostro livello di concentrazione e della memoria. Mangiando la mela si stimolerebbe tutto questo. A tutto questo è da aggiungere anche il fatto che mangiando la mela con regolarità si potrebbe anche ridurre il rischio di sviluppare malattie come il Parkinson o l’Alzheimer.

La mela verde mangiata prima della colazione mantiene il ritmo cardiaco costante?

La mela verde ha un contenuto di potassio più alto rispetto a quello delle altre mele. Il potassio è un elettrolito che equilibra l’umidità delle cellule e consente al cuore di battere in modo corretto in ogni momento. Se non assumiamo la quantità corretta di potassio durante il giorno corriamo il rischio che il nostro cuore non possa mantenere un ritmo regolare. I nutrizionisti dicono che abbiamo bisogno di 4,7 milligrammi di potassio al giorno. La mela verde offre 115 milligrammi di potassio, sufficiente per mantenere il ritmo cardiaco stabile fin dal primo mattino.

E’ vero che una mela prima della colazione aiuta a perdere peso?

Una mela a stomaco vuoto mangiata prima della colazione aiuta coloro che sono nel processo di perdita di peso. La mela possiede, infatti, solo 80 calorie per pezzo. Il suo alto contenuto di fibre, inoltre, è in grado di combattere la fame del mattino. La fibra della mela promuove il lavoro del tratto intestinale, fa sentire sazi e fa assumere meno cibo durante la colazione. Ecco perché aiuta chi è a dieta. La mela prima della colazione, inoltre, migliora le difficoltà respiratorie grazie alla quercetina che si trova nella buccia.