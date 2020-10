Bere amaro tutte le sere fa bene? La risposta della medicina

Bere l’amaro dopo i pasti è un’abitudine comune di moltissime persone, le quali credono che questo liquore sia un digestivo, ma altro non è che una semplice bevanda alcolica ottenuta mediante aromatizzazione di alcol etilico con le più svariate erbe e di conseguenza ha le stesse controindicazioni di qualsiasi altro liquore.

Proprio perchè è considerato un ottimo digestivo da tanti, viene spesso consumato di sera credendo che aiuti a digerire il pasto serale più velocemente e lo si consuma anche tutte le sere. Ma bere l’amaro tutte le sere fa bene o male? Risponderemo a questa domanda nei paragrafi seguenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

L’amaro non è un digestivo

Iniziamo con lo sfatare il luogo comune che vede l’amaro come un digestivo, perchè questa convinzione è assolutamente errata, infatti il sapore di freschezza e di lieve benessere che si prova subito dopo averlo ingerito è solo frutto delle erbe che questa bevanda contiene, ma non apporta alcun beneficio alla digestione, anzi, essendo una bevanda ad alto tasso alcolico (circa 40% gradi per un bicchierino), provoca una irritazione delle pareti dello stomaco e si sa che uno stomaco irritato si svuota più lentamente.

La vera storia dell’amaro

Un tempo l’amaro era davvero un buon digestivo, perchè veniva prodotto dai monaci, i quali utilizzavano erbe medicinali, come lo sono il ginepro, l’assenzio, la liquirizia, l’anice e i chiodi di garofano, tutte con proprietà digestive e le usavano come ingredienti per creare un liquore digestivo, che avevo un sapore molto forte e per questo prendeva il nome di amaro.

Negli amari che beviamo oggi invece quelle piante perdono tutte le proprietà digestive che possiedono perchè vengono del tutto azzerate dall’aggiunta di alcol e questo perchè le erbe hanno la funzione di favorire la produzione dei succhi gastrici del tutto naturali e quindi utili per la digestione, ma l’amaro in commercio ai tempi nostri stimola la produzione di questi succhi gastrici, ma l’alcol li rende acidi e quindi invece di favorire la digestione la complicano.

Bere l’amaro tutte le sere fa bene? Questa la risposta

Bere l’amaro tutte le sere fa male per non dire malissimo alla nostra salute, perchè non solo non ha nessuna proprietà digestiva e complica il processo stesso di digestione, ma in più fa ingerire al nostro corpo un enorme tasso di alcol che può provocare anche altri danni ben più gravi.

La soluzione è quindi quella di bere un bicchierino d’amaro per il puro gusto di assaporarlo e non farlo molto di frequente, soprattutto è meglio evitare di berlo quando si è fuori casa e ci si deve mettere alla guida di un’automobile, questa è la regola principale per il proprio benessere e per quello altrui.

Tra le bibite alcoliche che possono, ma in modo molto lieve agevolare la digestione, c’è il vino rosso, un mezzo bicchiere di questa bevanda dopo i pasti è molto più efficace del famoso amaro.