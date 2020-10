Roma – Benevento, le probabili formazioni di Serie A

Oramai la quarta giornata di Serie A è praticamente iniziata, pur se fra tutti i dubbi e le problematiche del caso. L’emergenza covid sta infatti riversando una seconda ondata di contagi in Italia, e anche molti giocatori del nostro campionato, nei giorni scorsi, sono risultati positivi al tampone. In tal senso, l’elemento più illustre è certamente Cristiano Ronaldo, il numero 7 della Juventus. Anche altre società, tuttavia, non sono stati esenti da questo rischio. A farne le spese è stata anche la Roma, che ha registrato la positività del centrocampista Diawara.

L’avvio di stagione per la Roma è stato particolarmente complicato: oltre alla confusione avvenuta in sede di mercato, la società giallorossa ha anche perduto a tavolino la sfida della prima giornata contro l’Hellas Verona, e adesso si ritrova già a rincorrere le prime posizioni. Contro il Benevento, i capitolini si giocano già molto, inclusa la panchina di Fonseca: il portoghese, infatti, è da tempo sulla graticola. Oltre al guineano, l’allenatore lusitano dovrà rinunciare anche ai lungodegenti Zaniolo e Pastore, oltre a Karsdorp, non ancora al meglio. A destra potrebbe dunque esserci Santon, mentre in difesa, finalmente, farà ritorno Smalling. Attacco composto da grandi esperti: Pedro e Mkhitaryan giocheranno in supporto di capitan Dzeko. Nel Benevento, l’ex Falque potrebbe partire dalla panchina: Lapadula e Caprari sono infatti favoriti per una casacca da titolare.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Foulon, Caldirola, Glik, Letizia; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Lapadula, Caprari. Allenatore: F. Inzaghi.