Oramai siamo in procinto di dare il via anche alla ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, un turno che inevitabilmente finirà sotto i riflettori anche per motivi extra-calcistici. D’altronde, l’Italia è ancora funestata dall’emergenza del coronavirus, che sta avendo delle ripercussioni importanti anche circa il prosieguo dei tornei sportivi. Nello scorso weekend sono state rinviate alcune partite a data da destinarsi, mentre altre, nei prossimi giorni, verranno disputate a porte chiuse. Fra queste per fortuna non ci sarà Lazio – Bologna, visto che la regione capitolina al momento non è stata indicata come focolaio.

La Lazio peraltro è in piena corsa Scudetto, e considerando che in questa giornata ci sarà anche il big match tra Juventus e Inter, i biancocelesti potrebbero approfittarne per volare al primo posto della classifica. Simone Inzaghi non potrà avere a disposizione gli infortunati Acerbi e Lulic, ma per il resto i ranghi saranno al completo. Tanti, invece, i forfait per Sinisa Mihajlovic: Mbaye è squalificato, mentre Dijks, Krejci, Soriano e Svamberg sono KO. Le speranze emiliane ricadranno allora sull’esperto Palacio, chiamato a guidare l’attacco.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Dominguez; Orsolini, Olsen, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.