La notizia era in qualche modo trapelata nelle scorse ore, ma l’ufficialità è giunta solamente negli ultimi minuti: niente da fare, la partita di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Milan sarà rinviata a data da destinarsi. Una situazione che evidenzia ancora di più come il calcio italiano in questo momento sia in ginocchio, stritolato dalla morsa del coronavirus.

Un vero e proprio disastro per un movimento sportivo ma anche per un intero paese, che giorno dopo giorno vede aggravarsi la propria situazione. Al punto che adesso sarebbe spuntata un’altra ipotesi, ancor più drastica e clamorosa: quella di allargare la zona rossa, circoscrivendo un focolaio ancora più grande. E di rinviare per almeno un mese qualsiasi manifestazione, incluse quella sportive.

Ciò vuol dire che l’intero campionato potrebbe vedere posticipato il proprio calendario di diverse settimane, il che metterebbe in una situazione di gravissima difficoltà tutto il calcio italiano. In questo senso, il rinvio della gara tra Juventus e Milan sarebbe solo il tassello di un mosaico ancora più grande, e dai contorni potenzialmente devastanti, anche dal punto di vista economico. Non dovrebbero esserci invece problemi per l’altra semifinale di Coppa Italia, quella tra Napoli e Inter. Naturalmente, però, la situazione è in continuo divenire, e non è detto che le cose non cambino da qui alle prossime ore.