Nonostante l’emergenza del coronavirus e tutti i problemi che ne sono scaturiti, tra polemiche e date ancora da decidere sulle molteplici partite rinviate, sembra che la seconda semifinale di Coppa Italia possa svolgersi in maniera regolare. Dopo il clamoroso rinvio di Juventus – Milan, il San Paolo è pronto ad accogliere nerazzurri e partenopei. Al momento i favori del pronostico puntano nettamente in favore del Napoli: gli uomini di Gattuso, che sembrano aver definitivamente allontanato la crisi che ne ha compromesso la prima parte di stagione, hanno vinto il match di andata contro l’ Inter al San Siro, ponendosi in una situazione di grande vantaggio.

Diversi i dubbi di formazione per Gennaro Gattuso, tra assenze e ballottaggi di varia natura. In difesa Koulibaly non è ancora recuperato al meglio, ecco quindi Maksimovic. A centrocampo, l’equilibratore Demme potrebbe affiancare Allan e Ruiz. In attacco dovrebbe rivedersi dal primo minuto il bomber polacco Milik. In casa Inter, Antonio Conte ha di che sorridere: eccezion fatta per alcuni lungodegenti, i ranghi sono quasi completi. Sulla mediana dovrebbe esserci Eriksen, ormai entrato nei meccanismi nerazzurri. Bastoni favorito su Godin e D’Ambrosio in difesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Demme, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.