Niente da fare: anche l’altra semifinale di Coppa Italia, quella tra Napoli ed Inter, è stata rinviata a data da destinarsi. In un primo momento pareva che il big match dello stadio San Paolo, che avrebbe decretato la prima squadra finalista del torneo, si sarebbe potuto svolgere regolarmente agli orari inizialmente previsti. Analogamente a quanto accaduto nella giornata di ieri, con il rinvio di Juventus – Milan deciso all’ultimo momento, le alte sfere del calcio italiano hanno nuovamente deciso di cambiare le carte in tavola all’ultimo momento. Una notizia che ha iniziato a farsi largo stamattina, e la cui concretezza è arrivata definitivamente solamente pochi minuti fa.

Si complica ulteriormente quindi la stagione calcistica in Italia, che oltre alla grana delle partite da recuperare tra la venticinquesima e la ventiseiesima giornata di Serie A, adesso dovrà gestire anche il problema delle semifinali di Coppa Italia. E se il Napoli, in qualche modo, per ora non è particolarmente compromesso, ben differente è la situazione legata all’ Inter, che rischia di avere un calendario fittissimo da qui alle prossime settimane: i nerazzurri devono recuperare due match di campionato, oltre alla semifinale di Coppa. E, considerando anche l’impegno in Europa League, la possibilità che la squadra di Conte giochi un paio di volte a settimana da qui a maggio/giugno è molto plausibile.