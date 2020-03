Juventus, colpo al campionato: Inter KO

Dopo le continue procrastinazioni dovute all’emergenza del coronavirus, ha finalmente avuto luogo l’attesissimo big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, in un’Allianz Stadium tetro per via dell’assenza dei tifosi. Il derby d’Italia si è deciso in favore della Juventus per manifesta superiorità dei bianconeri, guidati in campo da Ramsey e da Dybala. Niente da fare per l’ Inter, che dopo essere stata sconfitta durante la sfida di andata perde anche quella di ritorno, finendo a -9 in classifica (ma con ancora la gara contro la Sampdoria da recuperare) e dicendo probabilmente addio alle ultime velleità Scudetto.

Partita che è rimasta in equilibrio nel primo tempo, pur se è stata la Juventus ad avvicinarsi al gol a più riprese. Nella seconda frazione di gara, i bianconeri assestano un doppio colpo micidiale: Ramsey, che sta finalmente scoprendosi determinante nell’economia del gioco della Signora, ha aperto le danze sfruttando l’assistenza di Cristiano Ronaldo (per una sera nei panni di regista e non di rifinitore). Il gallese, vero uomo partita, qualche minuto più tardi serve Dybala e lo slalom dell’argentino è strepitoso nell’area nerazzurra, almeno quanto il suo tocco di esterno mancino. Un 2 – 0 che permette alla Juventus di riappropriarsi della vetta della classifica, portandosi a +1 sulla Lazio.