Serie A, campionato finirà: EURO 2020 verrà rinviato?

Da oramai diverse settimane l’emergenza coronavirus è deflagrata al punto da mettere in ginocchio non solamente l’ Italia, ma l’intero continente europeo. Proprio il Belpaese, per molte nazioni dell’UE, sta rappresentando un punto di riferimento e un modello da seguire, per arrestare il prima possibile il dilagare dei contagi. Si chiude tutto: teatri, cinema, musei, scuole, luoghi all’aperto. Naturalmente, anche il mondo dello sport si è dovuto arrendere, dopo un lungo tira e molla che ha fermato dapprima la nostra Serie A, e poi via via tutti gli altri campionati calcistici in Europa: Liga, Premier, Bundesliga, Ligue 1… tutti fermi. Con il rischio concreto che i tornei possano non essere conclusi, a meno che non vengano messe in atto delle contromisure straordinarie.

Una di esse prevedrebbe nientemeno che il rinvio di Euro 2020, che dovrebbe aver luogo durante la prossima estate e, peraltro, per la prima volta dalla sua istituzione, in più nazioni del continente. Sarebbe anche un rischio troppo grande da correre, considerando anche che il coronavirus per allora potrebbe non essere del tutto debellato. Piuttosto, il torneo potrebbe essere posticipato di un anno, al 2021, lasciando il tempo alla Serie A e a tutti gli altri campionati europei di concludersi regolarmente.