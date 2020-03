Juventus, dopo Higuain anche Pjanic e Khedira vanno via

L’emergenza legata al coronavirus ha messo in ginocchio l’ Italia, che da ormai diverse settimane a questa parte si sta trovando costretta a far fronte a una situazione drammatica, e che peggiora di giorno in giorno. Il mondo del calcio si è dovuto adeguare, e ancora adesso non è ben chiaro quando e se i campionati e le varie competizione internazionali potranno riprendere. La speranza degli addetti ai lavori è che si possa ripartire già dal mese di maggio, anche se a oggi è davvero impossibile sbilanciarsi. In Serie A, il primo calciatore positivo al tampone del covid-19 è stato Daniele Rugani, difensore della Juventus e della Nazionale. E, da lì in poi, la società bianconera ha deciso di sottoporre tutti i tesserati ai test, naturalmente dopo averli prima posti in isolamento.

Fortunatamente, pare che, eccezion fatta per il francese Blaise Matuidi, nessun altro calciatore della Juventus sia risultato positivo al coronavirus. E così, dopo aver avuto il lasciapassare della società, alcuni giocatori hanno deciso di lasciare Torino, per congiungersi ai loro cari all’estero. Gonzalo Higuain, ad esempio, è tornato in Argentina per stare con la madre malata. Allo stesso modo, sono partiti anche Miralem Pjanic e Sami Khedira, rispettivamente in Bosnia e in Germania. Cristiano Ronaldo era già tornato a Madeira, ove la madre era ricoverata per via di un ictus.