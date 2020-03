Juventus, Higuain in Argentina per cancro della madre

Ha destato grosse critiche la notizia di pochi giorni fa secondo la quale, nonostante le norme restrittive circa gli spostamenti per via dell’emergenza del coronavirus, Gonzalo Higuain avesse comunque lasciato l’Italia per fare ritorno in Argentina. L’attaccante della Juventus non era stato il solo a lasciare la Vecchia Signora, dopo aver comunque avuto la certezza, a seguito della negatività dei temponi (test resosi necessario per via della positività del compagno di squadra Daniele Rugani), di non essere infetto dal covid-19.

Forti critiche erano piovute soprattutto da alcuni organi di stampa, che avevano accusato il giocatore e la Juventus di aver violato i decreti contenitivi del governo italiano. Il motivo della “fuga” di Higuain, tuttavia, è stato reso noto sui social dal fratello Nicola, che tramite il proprio profilo Twitter ha sbottato. La madre di Higuain, la pittrice Nancy Zacarias, sta infatti lottando contro il cancro da circa quattro anni, e attualmente sta affrontando alcuni cicli di chemioterapia.

Da qui la scelta del giocatore di raggiungere la genitrice, forte anche del sostegno della società bianconera. Non si tratta dell’unico tesserato della Juventus che, dopo aver avuto notizia della negatività del tampone, ha lasciato Torino: anche Cristiano Ronaldo, per problemi di salute della madre (colpita da un ictus alcune settimane fa), aveva fatto ritorno in patria. Rincasati anche Pjanic, Khedira e Douglas Costa.