Juventus, anche Paulo Dybala positivo al coronavirus

Giorno dopo giorno, la situazione in Italia circa l’emergenza del coronavirus non fa che aggravarsi sempre di più. Gli ultimi aggiornamenti sono risultati essere talmente drammatici da costringere il Governo Italiano a effettuare delle restrizioni ancora più dure rispetto a quelle diramate inizialmente. E, così, inizia a crescere il numero dei contagi anche tra i vip e i personaggi famosi. Nelle scorse ore, a questo proposito, si è scoperto che è venuta a mancare la madre del presentatore Pietro Chiambretti, e persino la showgirl e presentatrice Adriana Volpe, che stava partecipando al Grande Fratello, ha dovuto abbandonare la casa per l’improvviso decesso del suocero. Anche nel mondo del calcio si registrano sempre più contagi. E così, in casa Juventus, dopo i casi di Daniele Rugani e di Blaise Matuidi, anche Paulo Dybala è risultato positivo.

Paulo Dybala sta vivendo una stagione a dir poco strabiliante, andando a segno persino nell’ultima partita ufficiale dei bianconeri, quella contro l’ Inter. Lo stop del campionato dovuto al coronavirus, e l’improvvisa positività del compagno di squadra Rugani, ha tuttavia imposto alla Juventus di effettuare i tamponi a tutti i suoi tesserati. E così, sia Dybala che la compagnia sono risultati positivi. Sia il giocatore che la ragazza fortunatamente sono asintomatici, e non soffrono di disturbi.