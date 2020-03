Inter, Lautaro Martinez dice sì al Barcellona?

In queste giornate di grande incertezza, in cui il dramma del coronavirus continua ad essere indesiderato accompagnatore del nostro quotidiano, il mondo del calcio prova ad andare avanti perlomeno nelle voci di mercato. Rumors e indiscrezioni continuano a inseguirsi, benché anche in questo caso bisognerà capire esattamente cosa succederà, una volta scaduti i contratti di giocatori già destinati ad altri lidi. Altri, invece, inevitabilmente sono finiti nel mirino delle società più disparate. Negli ultimi giorni i riflettori se li è guadagnati Lautaro Martinez, peraltro reduce da una stagione fin qui eccellente all’ Inter. L’argentino, tuttavia, potrebbe non rimanere ancora a lungo all’ombra della Madonnina.

Che il Barcellona sia da tempo in cerca di un papabile erede di Leo Messi è cosa nota, e dopo aver corteggiato vanamente Paulo Dybala, adesso sembra che i blaugrana abbiano stretto nella loro mossa proprio l’argentino in forza all’ Inter. La novità è che lo stesso Lautaro avrebbe deciso di accettare la corte del club spagnolo, che da par suo, oltre a cercare soluzioni per i dopo-Messi e Suarez (l’uruguayano ha compiuto 33 anni), non è neppure del tutto convinto dell’investimento fatto su Griezmann. Martinez sarebbe comunque grato all’ Inter, che gli ha dato fiducia permettendo al proprio talento di esplodere: ragion per cui, accetterebbe di buon grado il trasferimento solo se le condizioni sarebbero estremamente vantaggiose anche per i nerazzurri. L’inserimento nella trattativa del cartellino di Arturo Vidal, richiesto a gran voce da Antonio Conte nelle ultime sessioni di calciomercato, potrebbe agevolare la riuscita dell’affare.