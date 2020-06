Juventus, verso la Coppa Italia: out Higuain e Chiellini

Ormai mancano pochissimi giorni al fatidico ritorno del calcio giocato, con le semifinali di ritorno di Coppa Italia in rampa di lancio. Si riparte dall’Allianz Stadium, cornice nella quale la Juventus ospiterà gli storici rivali del Milan. Una partita che, nonostante l’assenza del pubblico, e l’evidente disparità delle ultime stagioni, conserva immutato il proprio fascino. Un match carico di storia e di importanza, ma che purtroppo vedrà il forfait di alcuni fra i protagonisti più attesi.

A partire dal grande ex, Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, oltre a essere infortunato, è anche squalificato. I rossoneri dovranno fare a meno anche di altri due squalificati, Castillejo e Theo Hernandez. Anche la Juventus, però, rinuncerà a due dei suoi principali interpreti. Il primo, ovviamente, è Gonzalo Higuain: il Pipita, altro ex della gara, in un recente allenamento ha patito un risentimento muscolare. A scopo precauzionale verrà tenuto fuori anche capitan Chiellini, che all’inizio di questa stagione aveva patito un gravissimo infortunio e che adesso deve ritrovare le migliori condizioni.

Plausibile che Maurizio Sarri rinunci anche ad Aaron Ramsey, che in settimana ha svolto un lavoro differenziato. La Juventus va quindi verso un 4-3-3, con scelte praticamente obbligate soprattutto in attacco: Cristiano Ronaldo e Douglas Costa dovrebbero agire sugli esterni, in supporto dell’unica punta Paulo Dybala. Scalzato Pjanic, sarà Bentancur a guidare un centrocampo che potrebbe essere completato da Khedira e Matuidi. In difesa Cuadrado favorito su Danilo e De Sciglio, in un reparto completato da Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. In porta dovrebbe tornare Buffon, il portiere designato di Coppa Italia.