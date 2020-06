Juventus – Milan, le formazioni di Coppa Italia

Mancano oramai appena poche ore alla ripresa del calcio nostrano, che ripartirà ufficialmente con le semifinali di ritorno della Coppa Italia. Grande attesa dunque per la sfida tra Juventus e Milan, che si terrà, venerdì 12 giugno alle ore 21:00, presso un Allianz Stadium praticamente vuoto. Cambiata la formula della competizione, sia per queste semifinali che per la finale: nel caso in cui dovesse esserci una situazione di parità al termine dei tempi regolamentari, si bypasserebbero i supplementari per effettuare direttamente i tiri di rigore.

Juventus che si presenta come favorita, con Maurizio Sarri che ha ben pochi dubbi sull’undici da schierare. Cuadrado dovrebbe vincere il ballottaggio con Danilo, mentre sulla mediana viene preferita l’esperienza di Khedira e Matuidi. Bentancur ha ormai superato Pjanic nelle gerarchie. Out Demiral, Chiellini e Higuain, anche Ramsey va verso il forfait. In casa Milan, le assenze pesanti son quelle degli squalificati Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. Ciononostante, in attacco Pioli sembra avere scarsa fiducia nelle doti di Leao: dovrebbero giocare Paquetà e Calhanoglu, in supporto dell’unica punta Rebic. Bennacer in cabina di regia, sugli esterni difensivi ci sono Conti e Calabria.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Paquetà, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli.