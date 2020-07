Serie A, per Juventus e Lazio inizia la prova del nove

Nove giornate alla fine del campionato di Serie A, e per le due più accreditate candidate al titolo inizia il test più probante. Juventus e Lazio, separate in classifica da appena 4 punti, si troveranno adesso dinanzi a un calendario piuttosto complicato, prima del fatidico scontro diretto che avrà luogo il prossimo 20 luglio. A partire già da questo weekend: i bianconeri saranno infatti impegnati nel Derby della Mole contro i cugini del Torino, che nell’ultimo turno sono stati sconfitti, in rimonta, proprio dalla Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, invece, ospiteranno il Milan fra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma.

Ad aprire le danze di questo ventinovesimo turno sarà proprio la Juventus, che per l’occasione tornerà a giocare nel fortino dell’Allianz Stadium. Maurizio Sarri, che nelle ultime tre uscite ha registrato importanti segnali di crescita, adesso chiede ai suoi uno sforzo ulteriore, per incamerare la giusta continuità. Sotto i riflettori soprattutto Miralem Pjanic, già venduto al Barcellona e dunque al suo epilogo in bianconero. Una sfida mai banale per la Vecchia Signora quella della stracittadina, che già in passato ha riservato molte insidie. Simone Inzaghi, invece, predicherà ai suoi di ritrovare la lucidità e la brillantezza del pre-lockdown: contro l’ Atalanta è arrivato un brutto KO, contro Fiorentina e Torino due successi in rimonta, comunque a fatica. Il Milan è reduce dal brusco stop di Ferrara, e per non perdere definitivamente di vista il treno Europa League dovrà per forza fare risultato. A nove giornate dal termine della Serie A, insomma, per Juventus e Lazio comincia quindi la prova del nove. La corsa Scudetto è ancora aperta.