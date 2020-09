Serie A, nuova stagione al via sabato: le gare da seguire

Oramai ci siamo quasi. Nonostante in questi giorni stiano imperversando le notizie sul calciomercato, con alcune trattative apparentemente prossime alla chiusura, la nuova stagione del campionato di Serie A sta per iniziare. La prima giornata verrà spalmata in un weekend lungo, che inizierà sabato 19 settembre alle ore 18:00 con la sfida tra Fiorentina e Torino, per concludersi con il match delle 20:45 di lunedì 21 settembre tra Milan e Bologna. Solo tre gare faranno eccezione: Benevento – Inter, Udinese – Spezia e Lazio – Atalanta, che andranno in scena mercoledì 30 settembre a causa dei numerosi impegni che alcune di queste squadre hanno avuto fino a fine agosto.

Altro anticipo di sabato per questo debutto di Serie A sarà quello tra Hellas Verona e Roma, dove Kumbulla sarà subito costretto ad affrontare il proprio passato. Lunch match di domenica 20 settembre tra Parma e Napoli, ed una sola sfida alle ore 15:00: quella tra Genoa e Crotone, apparentemente già un crocevia per la salvezza. Si prosegue alle ore 18:00 con la gara tra Sassuolo e Cagliari, due realtà che nella scorsa stagione hanno palesato ambizioni superiori a quelle delle zone medio-basse della classifica. Alle 20:45, sarà il turno della Juventus di Andrea Pirlo: la Vecchia Signora, reduce dalla conquista di nove titoli consecutivi, è la grande incognita di questa Serie A, e la Sampdoria sarà il suo primo banco di prova.